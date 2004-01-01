На Севере - тепло!

В столице региона откроется новогодняя ярмарка, ставшая уже традиционной.

В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд.

Ярмарка пройдет вблизи дома №11 по улице Воровского.



