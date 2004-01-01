На Севере - тепло!

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Традиционная новогодняя ярмарка

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События: Выставки, Ярмарка.

В столице региона откроется новогодняя ярмарка, ставшая уже традиционной. 

В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд.

Ярмарка пройдет вблизи дома №11 по улице Воровского.

Город Мурманск
c 25 декабря 2021 по 09 января 2022

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