На севере есть… климат

Книгу о пище и климате создали журналисты двух стран - Швеции и России. Она стала итогом недельного путешествия по обе стороны границы в августе-сентябре 2020 года.

Каждый, кто слышит ее название по-русски, немного удивляется: конечно, есть можно и на Севере, да и климат тоже существует повсюду, везде свой. Как максимально просто объяснить читателю, что это такое – «устойчивое питание», и почему о пищевых привычках жителей планеты пришла пора говорить с точки зрения уже очевидных климатических изменений?

О том, как сельскохозяйственное производство, организация ферм аквакультуры создают нагрузку на окружающую среду, журналистам из России и Швеции рассказывали в городах и поселках Карелии, а также в шведских областях Норрботтен, Вестерботтен и финской Остроботнии.

Цель этого издания - не просто рассказать интересные истории о людях, о пище, о будущем планеты, но также выразить уважение тем, кто производит продукты питания или перерабатывает их в суровом климате.

Книга будет интересна широкому кругу читателей: ученым, студентам, экологам, тем, кто планирует развивать фермерский бизнес. Издание доступно читателям России и Скандинавии.

В библиотеке книгу представит ее редактор, председатель правления Баренц-пресс Россия Анна Киреева.