На проводе: Северный треугольник

Мероприятие организовано Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ).

Северный треугольник соединит Мурманск, Калининград и Санкт-Петербург. Учёные в онлайн-формате обсудят локальные особенности трёх российских регионов. Зрители на площадках Мурманска, Калининграда и Санкт-Петербурга в режиме телемоста смогут услышать все три выступления и получат уникальную возможность задать интересующие вопросы спикерам из других городов.

О самом ярком проявлении космической погоды на нашей планете – полярном сиянии – расскажет Ярослав Сахаров, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией геофизических наблюдений Полярного геофизического института из города Апатиты Мурманской области.

Как орнитологи сделали Куршскую косу знаменитой на весь мир, как сейчас учёные отвоёвывают уникальный культурный ландшафт у моря и трансформируют экосистемы объекта ЮНЕСКО, зрители узнают из выступления кандидата биологических наук, орнитолога, доцента Института живых систем БФУ им. И. Канта из Калининграда Юлии Гришановой.

Какую роль играет дамба в акватории Финского залива, за счёт чего защитные сооружения спасают город от наводнений и может ли глобальное потепление стать причиной затопления Санкт-Петербурга, объяснит заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Игорь Полищук.

Зрители в каждом городе с помощью онлайн-голосования смогут выбрать наиболее интересные вопросы, именно на них ответят эксперты. Голосование будет проходить в режиме реального времени в ходе Public Talk.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Просим соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.