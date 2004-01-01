Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Н.В. Гоголь: от портретов к «Портрету». К 215- летию со дня рождения. Графика XIX- XX веков. Из собрания В.Г. Беликова.

В экспозиции будет представлено более 40 графических произведений ХIX- XX веков из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова – профессора, доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов, соучредителя и члена Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики, автора более 50 статей о коллекционировании и художниках-графиках.

Художники на протяжении уже полутора сотен лет иллюстрируют произведения Николая Васильевича Гоголя. Многообразие стилей, художественных решений, подходов, интерпретаций, трактовок предоставляет зрителю возможность приблизиться к авторскому пониманию образов и идей, приближает нас к гению. Как писал сам Гоголь, «у всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет».