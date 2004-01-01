Мюзикл Волшебник изумрудного города

В мюзикле рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва ни сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все окончится хорошо.

Музыкальный руководитель и дирижер

Сергей МИХЕЕВ

Постановка

Заслуженный деятель искусств России

Виктор РЯБОВ

Художник-постановщи

Наталья ЧАБАНЕНКО

Рекомендованный возраст: 7+

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут