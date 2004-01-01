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Мюзикл Волшебник изумрудного города

Постановка театра им. Н.И.Сац

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События: Спектакли, Мюзиклы.

В мюзикле рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва ни сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все окончится хорошо.

Музыкальный руководитель и дирижер
Сергей МИХЕЕВ

Постановка
Заслуженный деятель искусств России
Виктор РЯБОВ

Художник-постановщи 
Наталья ЧАБАНЕНКО
Рекомендованный возраст: 7+ 

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут

Театр кукол
16 апреля
18:00
17 апреля
11:00
15:30
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