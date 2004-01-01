Мышка ищет маму
Спектакль по мотивам сказки Ирины Зартайской
Спектакль по мотивам сказки Ирины Зартайской
Долгожданное продолжение нашего спектакля про маленькую Мышку. Помните эту историю? Мышка так хотела найти Новый год и мечтала о тёплом одеяле - и получила его в подарок! А еще поселилась у одной большой семьи. Хорошо жить в доме за печкой! Здесь у маленькой Мышки есть своя кроватка и лоскутное одеяльце. Девочка и Папа заботятся о ней и угощают кусочками сыра. Вот только Мама никак не полюбит серую гостью...
Во второй части наша крошечная героиня будет искать свою маму… "Как здорово, когда у тебя есть мама",- думает Мышка, потому что без мамы грустно и одиноко. Уютный и светлый спектакль о семейной доброте.
Продолжительность спектакля: 40 минут
400-500 р.
Комедия о театре