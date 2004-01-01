Мышка ищет маму

Ограничения: 3+

Долгожданное продолжение нашего спектакля про маленькую Мышку. Помните эту историю? Мышка так хотела найти Новый год и мечтала о тёплом одеяле - и получила его в подарок! А еще поселилась у одной большой семьи. Хорошо жить в доме за печкой! Здесь у маленькой Мышки есть своя кроватка и лоскутное одеяльце. Девочка и Папа заботятся о ней и угощают кусочками сыра. Вот только Мама никак не полюбит серую гостью...



Во второй части наша крошечная героиня будет искать свою маму… "Как здорово, когда у тебя есть мама",- думает Мышка, потому что без мамы грустно и одиноко. Уютный и светлый спектакль о семейной доброте.

Продолжительность спектакля: 40 минут