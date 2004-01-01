Мяч. Универсальная игрушка

Мяч – уникальная игрушка всех народов, известная с древнейших времен. Игровые мячи разных размеров и формы были любимы всегда. До того, как стать игрушкой, мяч у многих народов был ритуальным предметом, символом солнца, луны, земли. В культуре народов России сохранились мячи, выполненные из различных материалов: кожа, мех, текстиль, лыко и даже корень.

Разнообразные варианты мячей от традиционных до современных посетители смогут увидеть на выставке и вспомнить личный опыт забав с универсальной игрушкой, познакомиться с более архаичными формами, узнать о традициях игры с мячом у разных народов.