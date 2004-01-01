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Мы снимаем Арктик-Джаз

Премьерный показ документального музыкального фильма «Мы снимаем Арктик-Джаз» в рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов»

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События: Видеотрансляции.

В рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов» состоится премьерный показ документального музыкального фильма «Мы снимаем Арктик-Джаз».
Представит фильм зрителям автор проекта и режиссер Андрей Сычев. На протяжении всех фестивалей «Арктик-Джаз» он вел прямые телевизионные трансляции, снимал концерты и создавал телепередачи с участниками этого замечательного музыкального форума, проходившего в Мурманске с 1990 по 2012 год.
Телефильм позволит погрузиться в неповторимую атмосферу фестиваля «Арктик-Джаз» и вспомнить интересные моменты этого удивительного события.
Просветительский проект «Монологи Заполярных Творцов» является победителем конкурса грантов Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства.

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