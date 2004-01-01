В рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов» состоится премьерный показ документального музыкального фильма «Мы снимаем Арктик-Джаз».

Представит фильм зрителям автор проекта и режиссер Андрей Сычев. На протяжении всех фестивалей «Арктик-Джаз» он вел прямые телевизионные трансляции, снимал концерты и создавал телепередачи с участниками этого замечательного музыкального форума, проходившего в Мурманске с 1990 по 2012 год.

Телефильм позволит погрузиться в неповторимую атмосферу фестиваля «Арктик-Джаз» и вспомнить интересные моменты этого удивительного события.

Просветительский проект «Монологи Заполярных Творцов» является победителем конкурса грантов Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства.