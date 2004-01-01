Детская театральная школа

Автор: Елена Уварова

Режиссер-постановщик: Елена Уварова

Художник-постановщик: Софья Шахновская

Композитор: Петр Макаров

Спектакль «Музыкальный переполох» – это история о дружбе и взаимовыручке, о красоте и уродстве, о силе музыки, которая живет в наших душах, о том, что в жизни всегда есть место подвигу, а самое главное, о том, что каждому делу надо учиться! Место действия: волшебный городок, а главные герои: насекомые, любители скрипок, гитар и других инструментов. Как дети, так и взрослые увидят в этой музыкальной сказке много интересного и полезного для себя. Каждому будет о чем посмеяться и над чем подумать.

Детская театральная школа города Мурманска была открыта 20 декабря 1996 года, является активным организатором и участником культурно-просветительной деятельности в масштабе города Мурманска, победитель международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Ежегодно Детская театральная школа показывает более 50 спектаклей для детей и молодёжи, является организатором Международного фестиваля - творческой лаборатории среди детских и молодежных любительских театральных коллективов «Грани».

В спектакле заняты: Мария Юрьева, Марина Кузнецова, Виктория Никитина, Елена Уварова

Продолжительность: 45 минут