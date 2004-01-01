Музыкальный переполох

У всего есть своя мелодия: у предметов, цветов, и, самое главное, у каждой души. Мелодии могут быть прекрасными и ужасными. Так вот... В одном маленьком городке, в котором царили мир и гармония, были улочки с прекрасными названиями и дружными, скромными, трудолюбивыми и любящими музыку жителями. Но однажды в этот город заявились очень странные гости!

ЕЛЕНА УВАРОВА, режиссер-постановщик спектакля:

"Эта история о дружбе и взаимовыручке, о красоте и уродстве, о силе музыки, которая живет в наших душах, а самое главное, о том, что каждому делу надо учиться! Как дети, так и взрослые увидят в этой музыкальной сказке много интересного и полезного для себя. Каждому будет о чем посмеяться и подумать".

Композитор - Пётр Макаров

Художник и автор стихов - Софья Шахновская

В ролях заняты педагоги ДТШ: Мария Юрьева, Виктория Никитина, Алёна Михалап/Наталья Фомина, Елена Уварова.