Музейные занятия для всей семьи

Каждый понедельник для ребят и их родителей будут проходить тематические музейные занятия из цикла «Удивительное Заполярье». Гостям расскажут о животном и растительном мире Мурманской области, обитателях северных морей и минералах Кольского полуострова.

Каждый вторник посетителей ждут занятия из цикла «От древности до современности», посвященного истории Кольского Севера. Юным гостям расскажут о появлении древнего человека на Кольском полуострове, о быте и культуре саамов и поморов, о событиях и героях Великой Отечественной войны.

12, 19, 26 июля - 15:00 – музейное занятие из цикла «Удивительное Заполярье» (6+).

13, 20, 27 июля – 15:00 – музейное занятие из цикла «От древности до современности» (6+).

Обращаем внимание посетителей, что все мероприятия краеведческого музея проходят в соответствии с противоэпидемическими нормами, включая социальное дистанцирование и обязательный масочный режим. Просим отнестись с пониманием к особенностям нашей работы в текущей период.

Длительность каждого мероприятия: 40 минут.