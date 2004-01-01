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Музейные занятия для всей семьи

Мероприятия в Мурманском областном краеведческом музее

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События: Экскурсии, Мастер-класс, Творческая встреча.

Каждый понедельник для ребят и их родителей будут проходить тематические музейные занятия из цикла «Удивительное Заполярье». Гостям расскажут о животном и растительном мире Мурманской области, обитателях северных морей и минералах Кольского полуострова.

Каждый вторник посетителей ждут занятия из цикла «От древности до современности», посвященного истории Кольского Севера. Юным гостям расскажут о появлении древнего человека на Кольском полуострове, о быте и культуре саамов и поморов, о событиях и героях Великой Отечественной войны.

12, 19, 26 июля - 15:00 – музейное занятие из цикла «Удивительное Заполярье» (6+).
13, 20, 27 июля – 15:00 – музейное занятие из цикла «От древности до современности» (6+).

Обращаем внимание посетителей, что все мероприятия краеведческого музея проходят в соответствии с противоэпидемическими нормами, включая социальное дистанцирование и обязательный масочный режим. Просим отнестись с пониманием к особенностям нашей работы в текущей период.

Длительность каждого мероприятия: 40 минут.

Краеведческий музей
12 июля
15:00
13 июля
15:00
19 июля
15:00
20 июля
15:00
26 июля
15:00
27 июля
15:00
Цены

Все мероприятия проводятся по предварительной записи: 99-44-58.
Стоимость детских занятий – 50 рублей для лиц до 16 лет, сопровождающие ребенка взрослые оплачивают только входной билет.

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