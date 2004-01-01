6 ноября 1957 года вышла в эфир первая телепередача Мурманской студии телевидения. Накануне 65-летия празднования памятной даты организаторы проекта «Монологи Заполярных Творцов» представят фильм «Мурманское ТВ – начало».

Телевидение в пятидесятые годы прошлого века потрясало сознание людей гораздо больше, чем в настоящее время нас удивляют компьютеры, интернет и мобильная связь. История телевидения – это история технических исследований и творческих экспериментов.

Фильм расскажет о том, как начиналось телевидение на Кольской земле. Зрители узнают, кто они, первые мастера «самого северного голубого экрана», почему в Мурманске обладает магией простая фраза – «Сопка Варничная. Телевидение».

Премьера фильма состоится в рамках проекта Андрея Сычева «Монологи Заполярных Творцов», который стал победителем конкурса грантов Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства.