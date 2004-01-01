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Мурманский траловый флот

Презентация трехтомника Виктора Георги

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События: Презентации.

Трехтомное издание вышло в свет к 100-летию Мурманского тралового флота. Книги международной серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» посвящены людям, истории ведущих флотов и предприятий рыбопромысловых бассейнов нашей страны.

Автор-составитель изданий – журналист, бывший главный редактор газеты «Рыбный Мурман» Виктор Георги.

Первая книга трехтомника охватывает полувековой период: от первых научных рыбопромысловых исследований в Баренцевом море и первых отечественных рыболовных тральщиков до создания принципиально новых судов кормового траления. Второй том рассказывает о событиях с середины 1950-х до конца 1970-х гг. , со времени поступления на флот судов БМРТ до первых больших автономных траулеров. Третья книга посвящена новейшей истории тралфлота.

В создании трехтомника принимали участие журналисты, писатели, историки, архивисты, ветераны флота и члены их семей. Издание представит его автор Виктор Сергеевич Георги.

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