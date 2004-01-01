8 июля в 14:00 на платформе MyQuiz для подростков пройдет Carry on my wayward son - новый тематический квиз от центра «БиблиоДвиж».

На этот раз он будет посвящен всем известному и многими любимому сериалу «Сверхъестественное». За пятнадцать лет братья Винчестеры стали для зрителей практически родными, с каждым сезоном новой информации, которая в корне меняла представление о предыдущих событиях, поступало все больше, а сюжеты становились все сложней. «БиблиоДвиж» предлагает вам освежить свою память и проверить знание сериала! Возможно, после этого квиза кому-то захочется снова пересмотреть все пятнадцать сезонов…

Принять участие можно, пройдя по ссылке.

8 июля в 15:00 для ребят от 16 лет пройдет онлайн-мастер-класс «Тайм-менеджмент на удалёнке».



Молодые люди узнают о профессиях, благодаря которым можно работать на дому. специалист расскажет, чем работа фрилансера отличается от удаленной работы. В процессе обсуждения ребята выявят плюсы и минусы занятости на дому и узнают, какие подводные камни ожидают самозанятого человека.



9 июля в 13:00 все желающие смогут совершить аудиоэкскурсию по уникальному объекту Мурманска - Кольскому мосту.



Слушатели узнают об истории создания и этапах строительства этого монументального объекта, о главных событиях города и региона, связанных с Кольским мостом.



Аудиоэкскурсия проводится в рамках волонтерского краеведческого проекта #МурманскTravel. Она также будет выложена на международной платформе IZI.Travel, в качестве конвент-провайдера которой зарегистрирована Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Автор экскурсии «Кольский мост» - волонтер библиотеки Екатерина Козырева.

Запись осуществлена в звукозаписывающей студии молодежного центра «БиблиоДвиж».

Экскурсия будет интересна ребятам от 10 лет и старше.



11 июля в 12:00 для малышей и их родителей пройдёт онлайн-библиозарядка «Любитель-рыболов».



Центр чтения «Читай и познавай» поздравляет всех с любимым праздником и приглашает на библиозарядку юных рыболовов и их родителей.