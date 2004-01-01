Экспозиция выставки «Мурманская область в изобразительном искусстве» объединила более 50 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Тематика произведений выставки необычайно разнообразна: древние памятники северного зодчества, ритмы трудовых будней, история и быт северян, Северный флот, портреты современников, суровая красота родной природы. Среди экспонатов выставки особенно много пейзажей: лирические, камерные, индустриальные. Авторов волнует история края, красота Кольского Заполярья, его выразительная природа, прошлое и настоящее.

Коллекция работ мурманских художников занимает значительное место в собрании музея и даёт достаточно полное представление о развитии изобразительного искусства в Заполярье во второй половине 20 века.