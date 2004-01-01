Мурманская книжная ярмарка

Книжная ярмарка – это уникальная возможность встретиться с такими авторами как Никита Аверин и Макс Глебов, Дарья Сойфер и Мария Метлицкая, Тим Скоренко, Александр Рыжов и Андрей Буторин. С лекцией о скандинавских детективах выступит Екатерина Лавринайтис – переводчик романов норвежского автора Ю Несбе.

В этот день северяне смогут посетить тематические площадки, посвященные фантастике, современной российской и зарубежной прозе, комиксам и манге, книгам в жанре нон-фикшн, кулинарную и хоррор-площадки. Юных читателей и их родителей ждут на площадке семейного чтения. На ярмарке можно будет приобрести книги мурманских издателей, сувенирную продукцию, комиксы и мангу.

В программе ярмарки – встречи с писателями и критиками, презентации новых книг и автограф-сессии, мастер-классы, литературные баттлы, квизы и викторины, необычные и мистические экскурсии по хранению, выставки книжных редкостей и даже … запрещенных книг. Выставку книжных иллюстраций представит международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС».

Также в рамках Мурманской книжной ярмарки состоится церемония награждения победителей первого регионального конкурса «Книга года».

В этот день планетарий «Просто космос» презентует новую пугающую аудиовизуальную программу по мотивам культового фильма «Чужой».

Обсудить новые книги и поделиться эмоциями с друзьями можно будет за чашкой кофе в уютном кафе «Ботаник», а наши друзья из музея «Фокус» уже готовят интереснейшую научно-познавательную программу.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.