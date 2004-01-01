В экспозиции будет представлено более 60 экспонатов: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания музея. Выставка посвящена 105-летию со дня рождения города.

Авторы произведений – живописцы и графики, мастера декоративно-прикладного искусства. У каждого свое особое видение города. Произведения созданы художниками разного поколения, в разной манере и технике – но объединяет их интерес и любовь к столице Заполярья.

Зрителю представится уникальная возможность насладиться произведениями изобразительного искусства, по-разному отображающими столицу Заполярья. Мурманск предстает то холодным и суровым, то теплым и солнечным, со стороны окраины и центра. Он узнаваем и любим художниками.