Мурманск. Времена года

Кто может лучше рассказать о городе, нежели человек, проживший в нём больше 85 лет? А если этот человек ещё и фотограф?



БЕЛОЗЁРОВА Людмила Александровна, фотохудожник, старейший член Народного самодеятельного коллектива Фотостудия "Мурманск" (c 1959).



Родилась 3 февраля 1934 в г. Архангельск. Когда девочке исполнился месяц, родители перевезли её в Мурманск. Благодаря своему неугомонному, настойчивому характеру, с детских лет, вызывала у сверстников уважение. Никогда не могла усидеть на месте и Мурманск 30-х годов буквально исходила вдоль и поперёк.



Фотографией увлеклась в подростковом возрасте. В 1949 году у Людмилы Александровны появился первый фотоаппарат - «Комсомолец - «Любитель» 6Х6. Эта фотокамера верно служила ей более полувека. Фотодело изучала самостоятельно, по наитию, поскольку книг и печатных инструкций не было. В ход шли даже подручные средства, например, при проявлении фотографий, она повязывала пионерский галстук на лампочку, чтобы получился "красный фонарь".



После окончания Архангельского морского техникума (1958) работала в корпусном цехе Мурманского судоремонтного завода ММФ, фотографом треста «Мурманскжилстрой», инженером отдела экономических исследований ЦПКТБ ГУ «Севрыба», с выходом на пенсию (1985) — фотографом в тресте «Оргтехстрой» Главмурманскстроя.



С 1961 участник городских, областных, всесоюзных фотовыставок, международной фотовыставки «Homo grandis: Возраст» (Москва, 2006).



Автор фотовыставок: «А мы живем на краешке земли» (1999), «Времена за моим окном» (2003), «Что было, то было» (2004), фотоальбома «Мурманск круглый год» (2006).



Лауреат премии «АСТЭС» в номинации фотохудожник, лига мастеров (2005).



Она начала снимать город в 1949 году, то есть с первой пленки и продолжает это делать по сей день.

Фотоархив автора поистине уникален! В нём заключена память нескольких поколений мурманчан. Мурманск, его дома и улицы, его природа и, конечно же, мы, обычные жители – настоящий источник вдохновения для автора. На ее снимках вы не встретите фальши. Здесь только обычная жизнь целого города, идущая своим чередом, с её радостями и горестями, подмеченная объективом мастера.

В экспозицию выставки "Мурманск. Времена года" вошли фотопейзажи разных лет.