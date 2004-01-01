Мурманск в начале войны

Любителей истории нашего города ждет вторая часть лекции, посвященной жизни Мурманска во второй половине 1941 года. Ее прочтет журналист, один из авторов книги «Мурманск в огне» Андрей Кирошко.

Материалом для лекции послужили документы, хранящиеся в Государственном архиве Мурманской области, малодоступные научные исследования, а также газетные публикации второй половины 1941 года.

В первой части слушатели узнали, как встретил наш город 22 июня 1941 года, о бомбардировках города летом и осенью 1941 года, кризисе на железной дороге и его влиянии на ситуацию с продовольствием в Мурманске, особенностях системы управления прифронтовым городом, проблемам МПВО и попытках их решения, работе мурманского горсовета.

Во второй части будет продолжен разговор о деятельности городской власти. Андрей Кирошко коснется мероприятий по противоздушной обороне Мурманска и охарактеризует ситуацию с укрытиями, в том числе с бомбоубежищами. Расскажет о криминальной обстановке в городе, основываясь на материалах суточных сводок милиции в период эвакуации. Значительная часть лекции будет посвящена людям, от которых зависела жизнь Мурманска в то непростое время.

Лекция организована в рамках публичных чтений отделения Российского исторического общества в Мурманске.