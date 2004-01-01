Отделение Российского исторического общества в Мурманске и Областная научная библиотека открывают цикл публичных лекций 2022 года.

«Мурманск в начале войны» - так называется лекция, которую прочитает журналист, один из авторов книги «Мурманск в огне» Андрей Кирошко.

Материалом для лекции послужили документы, хранящиеся в Государственном архиве Мурманской области, малодоступные научные исследования, в частности диссертации, а также газетные публикации второй половины 1941 года.

Большая часть фактов, изложенных в лекции, либо малоизвестна, либо была ранее неизвестна вообще. Круг вопросов, затронутый автором достаточно широк. Хронологически все они укладываются в период 22 июня – 31 декабря 1941 года.

Главными темами выступления станет освещение следующих вопросов: бомбардировки города 1941 года; дровяной кризис и его влияние на ситуацию с продовольствием в Мурманске; особенности системы управления прифронтовым городом; проблемы МПВО и попытки их решения; работа горсовета и личность председателя Ивана Петровича Евдокимова.

Помимо этого, слушатели узнают, как в Мурманске прошел первый день войны, почему вода Семеновского озера стала непригодной для употребления, какие мероприятия проводились по защите города от возможного десанта противника, а также немало других любопытных, порой забавных, но порой и очень горьких фактов из истории Мурманска в первые шесть месяцев войны.