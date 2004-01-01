В Мурманской областной научной библиотеке продолжаются публичные чтения отделения исторического общества в Мурманске.

Первую лекцию в новом сезоне прочтет сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев. Тема лекции – «Мурманск. Становление. 1916-1941 гг.: негативные явления общественной жизни и громкие судебные процессы».

Быстрый рост и развитие Мурманска в довоенное время сопровождался не только положительными изменениями в жизни горожан, но и целым рядом негативных явлений - таких как пьянство, хулиганство, азартные игры. Они составляли своего рода фон для официальной истории заполярной столицы в первые десятилетия ее существования. И постепенно сами стали частью этой истории. Об этой стороне жизни довоенного Мурманска узнают участники лектория.