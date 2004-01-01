Мурманск. Становление.
Лекция «1916-1941 гг.:негативные явления общественной жизни и громкие судебные процессы»
Лекция «1916-1941 гг.:негативные явления общественной жизни и громкие судебные процессы»
В Мурманской областной научной библиотеке продолжаются публичные чтения отделения исторического общества в Мурманске.
Первую лекцию в новом сезоне прочтет сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев. Тема лекции – «Мурманск. Становление. 1916-1941 гг.: негативные явления общественной жизни и громкие судебные процессы».
Быстрый рост и развитие Мурманска в довоенное время сопровождался не только положительными изменениями в жизни горожан, но и целым рядом негативных явлений - таких как пьянство, хулиганство, азартные игры. Они составляли своего рода фон для официальной истории заполярной столицы в первые десятилетия ее существования. И постепенно сами стали частью этой истории. Об этой стороне жизни довоенного Мурманска узнают участники лектория.
Презентация финского бестселлера писательницы Мии Канкимяки «Женщины, о которых думаю ночами»
Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея