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Мурманск. Становление.

Лекция «1916-1941 гг.:негативные явления общественной жизни и громкие судебные процессы»

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События: Выставки.

В Мурманской областной научной библиотеке продолжаются публичные чтения отделения исторического общества в Мурманске.

Первую лекцию в новом сезоне прочтет сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев. Тема лекции – «Мурманск. Становление. 1916-1941 гг.: негативные явления общественной жизни и громкие судебные процессы».

Быстрый рост и развитие Мурманска в довоенное время сопровождался не только положительными изменениями в жизни горожан, но и целым рядом негативных явлений - таких как пьянство, хулиганство, азартные игры. Они составляли своего рода фон для официальной истории заполярной столицы в первые десятилетия ее существования. И постепенно сами стали частью этой истории. Об этой стороне жизни довоенного Мурманска узнают участники лектория.

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