Мурманск. Ночь музеев

Александр Говоров – фотограф-любитель. Родился и живет в поселке Мурмаши Мурманской области. Работает в филиале «Колэнерго». Фотографией увлекся в 2006 году. Любит путешествовать по Кольскому полуострову. За это время автор с фотоаппаратом побывал в селе Териберка, на полуострове Средний и Рыбачий, селе Ловозеро, озере Сейдозеро, посёлке Умба, деревни Кузрека, селе Варзуга. Активно участвует в выставочной деятельности. Фотовыставки «Северный край», «НЛО», «Свой взгляд», «Кошкин дом», «Наш праздник» демонстрировались в городах и посёлках Мурманской области.

Несколько лет подряд Александр с большим интересом наблюдал и делал снимки во время всероссийской акции «Ночь музеев» на площадках Мурманского областного художественного музея. Подборка фотографий сложилась в достойную выставку, которая и будет представлена вниманию зрителя.