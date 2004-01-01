Мурман строкою ТАСС: 1977-2017. Что было – то было

Новая книга известного журналиста и бессменного корреспондента ТАСС в Мурманской области Василия Сергеевича Белоусова - это второе, дополненное издание, которое вышло в свет в этом году в московском издательстве «Перо». Книга содержит около 1000 сообщений о новостях региона 1977-2017 годов, переданных в ТАСС Василием Белоусовым непосредственно с мест событий. Самые интересные и важные факты о культуре и науке, достижениях флотов промышленных предприятий, жизни городов и малых населенных пунктов собраны в этой книге.

Первое издание книги было подготовлено в 2008 году, тираж разошелся полностью и сейчас эта книга считается библиографической редкостью.

Материалы нового издания проиллюстрированы фотографиями из личного архива автора, пресс-службы администрации и Государственного архива Мурманской области.

Издание книги поддержано Мурманским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира», Правительством Мурманской области, Мурманской областной Думой, Мурманским региональным отделением Всероссийской партии «Единая Россия».

В презентации уникальной «летописи региона» примут участие краеведы, историки, журналисты и библиотечные специалисты области.