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МУРМ Арт

Выставка членов МООО ВТОО "Союз художников России" Вероники Вологжанниковой, Марии Михайленко и Дмитрия Новицкого

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События: Выставки.

"МУРМ арт" выставка живописи и графики, в экспозицию которой вошли работы, объединённые темой Севера, моря и Мурманска. В них просто и доступно, иногда с юмором, художники говорят о сложных и серьезных вещах. Авторы в самых банальных и будничных проявлениях бытия находят необыкновенную красоту и потаенный смысл. В каждой их картине читается призыв посмотреть на мир c широко раскрытыми глазами и распахнутым сердцем, стараясь видеть в нем только все самое лучшее, чистое и светлое.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж)

AZIMUT
c 23 октября по 11 ноября
Цены

Вход свободный

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