"МУРМ арт" выставка живописи и графики, в экспозицию которой вошли работы, объединённые темой Севера, моря и Мурманска. В них просто и доступно, иногда с юмором, художники говорят о сложных и серьезных вещах. Авторы в самых банальных и будничных проявлениях бытия находят необыкновенную красоту и потаенный смысл. В каждой их картине читается призыв посмотреть на мир c широко раскрытыми глазами и распахнутым сердцем, стараясь видеть в нем только все самое лучшее, чистое и светлое.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж)