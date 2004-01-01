МУРМ Арт
Выставка членов МООО ВТОО "Союз художников России" Вероники Вологжанниковой, Марии Михайленко и Дмитрия Новицкого
Выставка членов МООО ВТОО "Союз художников России" Вероники Вологжанниковой, Марии Михайленко и Дмитрия Новицкого
"МУРМ арт" выставка живописи и графики, в экспозицию которой вошли работы, объединённые темой Севера, моря и Мурманска. В них просто и доступно, иногда с юмором, художники говорят о сложных и серьезных вещах. Авторы в самых банальных и будничных проявлениях бытия находят необыкновенную красоту и потаенный смысл. В каждой их картине читается призыв посмотреть на мир c широко раскрытыми глазами и распахнутым сердцем, стараясь видеть в нем только все самое лучшее, чистое и светлое.
Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж)
Вход свободный
Выставка живописи, графики, сценографии отца Александра Васильева
Выставка, созданная в Военно-медицинском музее при участии Санкт-Петербургского института истории РАН, компании «Норникель» и АНО Издательство «Политическая энциклопедия».