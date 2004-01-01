«Мой Райкин» - это воспоминания о Великом артисте всех времен и народов.

Вы увидите множество интермедий и монологов с выступлений Аркадия Райкина в исполнении актеров Мурманского театра кукол.

Воспоминания о советском артисте эстрады, смешные случаи из его жизни, факты биографии, взаимоотношения со своими партнерами, семьей и властью – все это многообразие ждет вас на искрометном шоу «Мой Райкин»!

«Выбрал я для работы Аркадия Исааковича не случайно! Если бы не было Райкина - не было бы такого артиста как я! – признается заслуженный артист РФ Сергей Репин. - Как говорят, что вся современная литература вышла из шинели Гоголя, так и вся современная эстрада вышла из Райкина».

Его называли русским Чарли Чаплином и чародеем пантомимы. В памяти поклонников Аркадий Райкин остался неповторимым мастером сценического перевоплощения, а темы его сатирических моноспектаклей остаются актуальными и сегодня.

В работе Аркадия Райкина очень часто использовались маски, которые вы конечно же увидите в этот вечер!