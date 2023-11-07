Мой Мурманск – повелитель кораблей

Темы Конкурса:

- «Город мой, просоленный водой». Рисунки, отражающие жизнь порта и фантазии на тему порта будущего (удивительные технологии, необычные формы судов и рабочей экипировки);

- «Открой Арктику!». Рисунки, отражающие стратегическое значение города, деятельности человека в нем, а также арктическую экосистему;

- «Мурманск – город северных сияний». Рисунки, отражающие уникальность и хрупкость северной природы;

- «Люди Севера». Рисунки, отражающие уникальность мурманчан и местных жителей, коренных северных народов.

На конкурс поступило более 200 заявок. Награждение победителей состоится 4 октября в 16.00 в Мурманской областной детско- юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой

Выставка будет работать с 04.10 по 07.11.2023 г.

Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (деловой центр "Арктика", 2 этаж).