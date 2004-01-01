Жанр: Трагедия

Автор: А.С. Пушкин

/soundтрагедия/

А.С. Пушкин

«Моцарт и Сальери»

Режиссер – Рача Махатаев

"Моцарт и Сальери" – это лабораторная экспериментальная работа по исследованию совместимости гения и злодейства. Пушкин, назвав свой цикл "Маленькие трагедии", провел драматическое изучение этой темы, и создатели спектакля вслед за автором также лабораторным путем исследуют парадокс мироздания, но уже музыкально-драматическим путем. Ведь жанр постановки – SOUNDТРАГЕДИЯ, и музыка, в том числе музыка поэзии Пушкина – это не просто фон, а основа спектакля, среда обитания героев и зрителей.