Моцарт и Сальери
Государственный русский драматический театр имени Ф.М. Достоевского (Казахстан)
Государственный русский драматический театр имени Ф.М. Достоевского (Казахстан)
Жанр: Трагедия
Автор: А.С. Пушкин
/soundтрагедия/
А.С. Пушкин
«Моцарт и Сальери»
Режиссер – Рача Махатаев
"Моцарт и Сальери" – это лабораторная экспериментальная работа по исследованию совместимости гения и злодейства. Пушкин, назвав свой цикл "Маленькие трагедии", провел драматическое изучение этой темы, и создатели спектакля вслед за автором также лабораторным путем исследуют парадокс мироздания, но уже музыкально-драматическим путем. Ведь жанр постановки – SOUNDТРАГЕДИЯ, и музыка, в том числе музыка поэзии Пушкина – это не просто фон, а основа спектакля, среда обитания героев и зрителей.
Новый Художественный театр (город Челябинск)
Спектакль по одной из самых знаменитых пьес великого драматурга Александра Островского