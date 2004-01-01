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Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве

Выставка из фондового собрания музея

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События: Выставки.

Каждый из нас любит море, для каждого море это что-то свое. Кому-то нравится погружаться с аквалангом, кто-то любит просто поплавать, а кто-то просто не прочь полюбоваться закатом на берегу моря.

Море имеет душу, это самая непредсказуемая и опасная стихия в мире. Оно может быть спокойным и красивым, но через час может показать свой сложный характер.

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