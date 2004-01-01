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Морковные приключения зайцев

Кукольный спектакль для всей семьи по пьесе Е. Крынжиной

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События: Спектакли.Возраст: Детям.

Вас ждёт знакомство с удивительной семьёй зайцев! Луша, Пушистик и Снежок научат вас весёлым играм. Милые ушастые выдумщики поделятся с вами рецептом морковного пирога и возьмут в увлекательное путешествие на волшебной морковке. А самое главное, научат праздновать замечательный праздник «День семьи»!

Режиссеры - постановщики: Елена Уварова, Никита Чесноков

Художник - постановщик: Лариса Ершова

Композиторы: Ирина Лермонтова и Елена Ханова

Роли исполняют: Юлия Дмитриевская, Мария Юрьева, Виктория Никитина, Елена Уварова

Спектакль для самых маленьких.

Продолжительность: 25 минут.

Цены

от 250 р.

Приобрести билеты можно только на сайте ДТШ по ссылке.

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