Морковные приключения зайцев

Вас ждёт знакомство с удивительной семьёй зайцев! Луша, Пушистик и Снежок научат вас весёлым играм. Милые ушастые выдумщики поделятся с вами рецептом морковного пирога и возьмут в увлекательное путешествие на волшебной морковке. А самое главное, научат праздновать замечательный праздник «День семьи»!

Режиссеры - постановщики: Елена Уварова, Никита Чесноков

Художник - постановщик: Лариса Ершова

Композиторы: Ирина Лермонтова и Елена Ханова

Роли исполняют: Юлия Дмитриевская, Мария Юрьева, Виктория Никитина, Елена Уварова

Спектакль для самых маленьких.

Продолжительность: 25 минут.