Морковные приключения зайцев
Кукольный спектакль для всей семьи по пьесе Е. Крынжиной
Кукольный спектакль для всей семьи по пьесе Е. Крынжиной
Вас ждёт знакомство с удивительной семьёй зайцев! Луша, Пушистик и Снежок научат вас весёлым играм. Милые ушастые выдумщики поделятся с вами рецептом морковного пирога и возьмут в увлекательное путешествие на волшебной морковке. А самое главное, научат праздновать замечательный праздник «День семьи»!
Режиссеры - постановщики: Елена Уварова, Никита Чесноков
Художник - постановщик: Лариса Ершова
Композиторы: Ирина Лермонтова и Елена Ханова
Роли исполняют: Юлия Дмитриевская, Мария Юрьева, Виктория Никитина, Елена Уварова
Спектакль для самых маленьких.
Продолжительность: 25 минут.
от 250 р.
Приобрести билеты можно только на сайте ДТШ по ссылке.