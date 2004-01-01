Монотипия – это техника «уникального отпечатка», при которой гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на листе.

Первооткрывательницей этого художественного метода была художница Елизавета Кругликова, которая сто лет назад делала офорты и в спешке сделала «кляксу» на печатной доске. Эффект отпечатанной «кляксы» ей понравился, и она стала использовать его в своих работах.

Произведениям, выполненным в технике монотипии, присущи плавность и мягкость очертаний форм. Печатная форма остаётся плоской, с неё можно получить только один качественный отпечаток (отсюда название), второй получается бледным. После печати краска смывается, и художник может использовать гладкую поверхность вторично, но для иного изображения. Характерная особенность монотипии — мягкость тональных переходов, размытость контуров, ощущение свободного мазка, подобного живописи. Во многих случаях монотипия напоминает акварель по влажной бумаге. Монотипия может быть чёрно-белой или цветной. В последнем случае используют типографские или обезжиренные масляные краски, а также печать на цветную бумагу.

В экспозиции будут представлены работы и мурманских художников – Духно Н. Р., Баранова В.Г., Хуттунена А.И. и художников других регионов - Юрий и Ирина Грецких, Бурылов В.В.