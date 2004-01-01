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Монологи заполярных творцов

Презентация проекта 

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События: Лекции.

Просветительский проект «Монологи заполярных  творцов» получил грант Министерства культуры Мурманской области. Автор проекта -  журналист, краевед, сценарист и режиссер документальных фильмов, лауреат  Всероссийских и международных кино  и телефестивалей  Андрей Сычев.

Проект представляет собой цикл мероприятий по интегрированию творческого наследия деятелей искусств Мурманской области в современный социокультурный контекст. Он направлен на укрепление  взаимодействия между поколениями.

В планах проекта:  лекционная деятельность  с включением специально подготовленных мультимедийных роликов, подготовка документальных видеофильмов просветительской и образовательной направленности, фотовыставки, творческие встречи с артистами, поэтами, писателями и художниками.

На встрече в библиотеке проект представит его автор Андрей Сычев.

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