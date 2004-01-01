Просветительский проект «Монологи заполярных творцов» получил грант Министерства культуры Мурманской области. Автор проекта - журналист, краевед, сценарист и режиссер документальных фильмов, лауреат Всероссийских и международных кино и телефестивалей Андрей Сычев.

Проект представляет собой цикл мероприятий по интегрированию творческого наследия деятелей искусств Мурманской области в современный социокультурный контекст. Он направлен на укрепление взаимодействия между поколениями.

В планах проекта: лекционная деятельность с включением специально подготовленных мультимедийных роликов, подготовка документальных видеофильмов просветительской и образовательной направленности, фотовыставки, творческие встречи с артистами, поэтами, писателями и художниками.

На встрече в библиотеке проект представит его автор Андрей Сычев.