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Moncha Night Trail 2022

Уникальный ночной забег 

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События: Спорт.

Moncha Night Trail 2022 это беговой маршрут длиной 8, 15, 24 и 40 км с видами на Имандру, Хибины и ночной Мончегорск.

Участникам придется преодолеть горные массивы Нюдуайвенч и Вурэчуайвенч с перепадами высот от 600 до 1200 м и, если повезет, увидят северное сияние.

Кстати, есть и детская дистанция длинною всего в 1 километр.

Дата: 10 сентября в Мончегорске А вот регистрация закончится 4 сентября.

Подробности в группе ВКонтакте.

Мончегорск
10 сентября

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