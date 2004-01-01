Moncha Night Trail 2022 это беговой маршрут длиной 8, 15, 24 и 40 км с видами на Имандру, Хибины и ночной Мончегорск.



Участникам придется преодолеть горные массивы Нюдуайвенч и Вурэчуайвенч с перепадами высот от 600 до 1200 м и, если повезет, увидят северное сияние.



Кстати, есть и детская дистанция длинною всего в 1 километр.



Дата: 10 сентября в Мончегорске А вот регистрация закончится 4 сентября.

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