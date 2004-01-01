Самый вкусный фестиваль состоится 24 июня в Междуречье - "Молокола-Фест 2023"

Место: стадион

Начало: 13:00

В программе:

- народное гуляние, концертная программа,

- игровые площадки: детские аттракционы, батуты, электромобили, "казачьи забавы" (стрельба из лука, рубка шашкой);

- выставка-продажа и мастер-классы по разным видам рукоделия от мастеров декоративно-прикладного творчества Кольского района и области;

- летняя сельскохозяйственная ярмарка;

- для гостей и зрителей чай, кофе, прохладительные напитки, мороженое, хлебобулочные изделия, попкорн, сладкая вата и шашлык.