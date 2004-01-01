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Молодость

Выставка живописи Александра Репина

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События: Выставки.

Самодеятельный художник Репин Александр Никандрович родился в 1955 году в Мурманске. В 1973 году закончил художественные курсы Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ).
Основное направление его творчества – пейзажная живопись. За 30 лет написал около 1000 картин.

Городской выставочный зал
c 28 августа по 13 сентября
Цены

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный. 0+.
Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68.

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