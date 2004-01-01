Молодость
Выставка живописи Александра Репина
Выставка живописи Александра Репина
Самодеятельный художник Репин Александр Никандрович родился в 1955 году в Мурманске. В 1973 году закончил художественные курсы Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ).
Основное направление его творчества – пейзажная живопись. За 30 лет написал около 1000 картин.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный. 0+.
Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68.
Постоянная тактильная выставка из собрания музея
К 100-летию со дня рождения художника. Из собрания музея