Самодеятельный художник Репин Александр Никандрович родился в 1955 году в Мурманске. В 1973 году закончил художественные курсы Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ).

Основное направление его творчества – пейзажная живопись. За 30 лет написал около 1000 картин.