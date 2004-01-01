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Молодежь Мурмана

Выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены работы студентов, сделанные по учебному плану и работы, которые создавались во внеучебное время.

Выставка проводится 1 раз в 2 года. Основная идея мероприятия – раскрыть потенциал творческой молодёжи, повысить профессиональный рост участников и активизировать выставочную деятельность молодых художников.

Среди профессий, по которым обучаются выставляемые студенты – архитекторы, дизайнеры, специалисты по полиграфической продукции, педагоги. Жанры, в которых будут представлены работы – пейзаж, натюрморт, портрет, архитектурные проекты, эскизные разработки коллекций одежды и другие.

Культурно-выставочный центр Русского музея
15 апреля
17:00 (Открытие)
c 15 по 15 апреля

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