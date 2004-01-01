Молодежь Мурмана
Выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области
Выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области
В экспозиции будут представлены работы студентов, сделанные по учебному плану и работы, которые создавались во внеучебное время.
Выставка проводится 1 раз в 2 года. Основная идея мероприятия – раскрыть потенциал творческой молодёжи, повысить профессиональный рост участников и активизировать выставочную деятельность молодых художников.
Среди профессий, по которым обучаются выставляемые студенты – архитекторы, дизайнеры, специалисты по полиграфической продукции, педагоги. Жанры, в которых будут представлены работы – пейзаж, натюрморт, портрет, архитектурные проекты, эскизные разработки коллекций одежды и другие.
Выставка, посвященная мастерам любительского изобразительного и декоративно–прикладного искусства
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.