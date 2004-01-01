Могущ и радостен как бой

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

В экспозиции будет представлено более 40 гравюр XVIII-XXI веков из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова. Работы известнейших отечественных графиков Евгения Голяховского, Фёдора Константинова, Юрия Люкшина, Сергея Харламова, Юрия Чарышникова и других освещают исторические события, связанные с именем Петра Перового, а также иллюстрируют посвященные первому российскому императору произведения А.С. Пушкина.