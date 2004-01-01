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Могущ и радостен как бой

К 350-летию со дня рождения Петра I

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События: Выставки.

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

В экспозиции будет представлено более 40 гравюр XVIII-XXI веков из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова. Работы известнейших отечественных графиков Евгения Голяховского, Фёдора Константинова, Юрия Люкшина, Сергея Харламова, Юрия Чарышникова и других освещают исторические события, связанные с именем Петра Перового, а также иллюстрируют посвященные первому российскому императору произведения А.С. Пушкина.

Культурно-выставочный центр Русского музея
10 июня
17:00 (Открытие)
c 10 июня по 28 августа

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