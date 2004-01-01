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Mixed media

Выставка живописи и графики Евгения Урбановича

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События: Выставки.

Большинство из нас думает, что искусство улиц – это только граффити. Но в действительности к этой категории также относятся постеры, муралы, теги, рисунки на асфальте и даже скульптуры.

Так что же такое Street-art? Это большая субкультура со своими правилами и философией… В этом направлении важна каждая деталь, будь то тень, цвет или линия. Главная задача уличного художника - вовлечь зрителя в диалог посредством сложносочинённых композиций, расположенных в урбанистических пространствах.
Эфемерность и недолговечность уличных художественных проектов — одна из центральных идей этого вида искусства. В любой момент единственный в своем роде «экспонат» может исчезнуть без следа.
В молодёжной среде считается, что стрит-арт — это голос людей, свободных от влияния денег и власти.

С каждым годом у художников с улиц растёт количество почитателей, их работами интересуются художественные галереи со всего света, они продаются за баснословные суммы, что говорит о признании этого вида искусства творческим сообществом.

Выставка "Mixed media" известного в Мурманске уличного художника Евгения Урбановича – возможность увидеть, как через призму смешанной техники в своих работах автор изучает сюжеты массовой культуры, окружающего мира и истории.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).

AZIMUT
c 22 сентября по 21 октября
Цены

Вход свободный

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