Мисс Очарование

В 2006 году в Мурманском областном Центре художественных ремёсел появился клуб вышивки «Северяночка». Идея его создания родилась после выставки «Вышитая картина». Участниц объединил общий интерес и желание делиться опытом и вдохновением друг с другом.

За 18 лет мастера прошли долгий путь от робкого знакомства с первыми материалами, приёмами и схемами до совершенствования собственного мастерства через находки и открытия, общение с единомышленниками, влюбленными в искусство вышивки. Члены клуба - активные участники городских, областных, всероссийских и международных выставок и мероприятий.

В экспозицию выставки вошли вышитые работы, созданные руками участниц творческого объединения.