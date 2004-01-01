Мир великого поэта

Выставка знакомит с интересными изданиями, которые помогут расширить представления о пушкинском мире и окружении поэта

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается Международный день русского языка. Пушкин поднял на недосягаемую высоту ценность русского слова, явился основоположником современного русского литературного языка.

На выставке представлены книги, отражающие биографию поэта, рассказывающие о героях его произведений, документальная литература и художественные произведения, а также красочные издания серий: «Библиотека русской классики. Десять веков русской литературы», «Фамильная библиотека. Парадный зал», «Библиотека всемирной литературы».

Уникальная книга «Евгений Онегин: роман в стихах: подробный иллюстрированный комментарий» включает текст романа и комментарий из более 1000 статей и изображений.

Особого внимания заслуживают литературоведческие и биографические труды: «Пушкин: статьи и заметки» Юрия Лотмана, «Пушкин. Бродский: империя и судьба» Якова Гордина, «Пушкин. Его лицейские товарищи и наставники» Якова Грота, «Разговоры Пушкина», «Письма женщин к Пушкину» Леонида Гроссмана, «Пушкин. Непричесанная биография» Леонида Аринштейна, «Деревенский Пушкин» Иосифа Будылина, «В двух планах» Владимира Вересаева.

На выставке есть новинки. Это издательская серия о жизни и творчестве поэта «Я люблю Пушкина». Книги основаны на документальных источниках. Одна из них - книга искусствоведа, краеведа и пушкиниста А. Г. Яцевича «Пушкинский Петербург», является уникальным повествованием о пушкинской поре и истории Петербурга, которые неразрывно связаны между собой. Читатель сможет познакомиться с теми местами, где жил и творил Пушкин, с его друзьями и героями его произведений.

Выставка знакомит с интересными изданиями, которые помогут расширить представления о пушкинском мире и окружении поэта. Экспозиция представляет литературные портреты женщин пушкинской эпохи, оставившие заметный след в его жизни и творчестве.