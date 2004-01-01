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Мир шкатулок Татьяны Абрамовой

Выставка работ автора

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События: Выставки.

Истоки декупажа восходят к раннемуСредневековью. Похожие приёмы упоминаются в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки стали использовать для украшения мебели. Венецианские мастера искусно вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали тридцатью-сорока слоями защитноголака, придававшими изображению иллюзорную глубину. 

В наше время эта старинная техника вновь стала модной. Она используется при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, часов,шкатулок и т.д., а также при создании эксклюзивных предметовинтерьера. Возрождение давней традиции декупажа заметно повлияло на увеличение числа мастеров, занятых в этой старинной технике. Одним из них является Абрамова Татьяна Владимировна - коренная мурманчанка. Вся ее жизнь связана с родным городом и его природой. 

Закончив педагогическое училище, проработала в школе № 23 города Мурманска шестнадцать лет, параллельно учась в Мурманском педагогическом университете. В 2016 году перешла в МГТУ на должность методиста. В данный момент Татьяна Владимировна является специалистом по учебно-методической работе Мурманского Арктического университета. С ранних лет у Татьяны Владимировны проявилась любовь к творчеству: она прекрасно умеет шить и рукодельничать. Когда выросли дети, у мастерицы появилось больше времени для творчества. Однажды Татьяна Владимировна решила украсить кашпо, прочитала в интернете про техники декорирования, прошла курс декупажа и начала творить самостоятельно. Сейчас она освоила все техники декора: золочение, состаривание и другие, и преподает на курсах «Декор и декупаж». Автор также является руководителем клуба «Природа и творчество» Дома ремесел. 

Творческий, увлеченный, неравнодушный человек, доброжелательная и отзывчивая.

На выставке «Мир шкатулок Татьяны Абрамовой. К 55-летию автора» представлено двадцать пять шкатулок, созданных во всевозможных техниках декора и декупажа. Тематика работ очень разнообразна, а идеи для них Татьяна Владимировна берет из окружающей жизни, интересных книг, вдохновляется картинами художников. Мастер находит красоту в природе, любуется ею и воплощает свои идеи и замыслы на шкатулках. Ведь каждая из них – это целый удивительный мир фантазии.

Истоки декупажа восходят к раннемуСредневековью. Похожие 
приёмы упоминаются в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки 
стали использовать для украшения мебели. Венецианские мастера искусно 
вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали 
тридцатью-сорока слоями защитноголака, придававшими изображению 
иллюзорную глубину. 
В наше время эта старинная техника вновь стала модной. Она 
используется при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных 
украшений, часов,шкатулок и т.д., а также при создании эксклюзивных 
предметовинтерьера. Возрождение давней традиции декупажа заметно 
повлияло на увеличение числа мастеров, занятых в этой старинной технике.
Одним из них является Абрамова Татьяна Владимировна - коренная 
мурманчанка. Вся ее жизнь связана с родным городом и его природой. 
Закончив педагогическое училище, проработала в школе № 23 города 
Мурманска шестнадцать лет, параллельно учась в Мурманском 
педагогическом университете. В 2016 году перешла в МГТУ на должность 
методиста. В данный момент Татьяна Владимировна является специалистом 
по учебно-методической работе Мурманского Арктического университета. 
С ранних лет у Татьяны Владимировны проявилась любовь к 
творчеству: она прекрасно умеет шить и рукодельничать. Когда выросли 
дети, у мастерицы появилось больше времени для творчества. Однажды 
Татьяна Владимировна решила украсить кашпо, прочитала в интернете про 
техники декорирования, прошла курс декупажа и начала творить 
самостоятельно. Сейчас она освоила все техники декора: золочение, 
состаривание и другие, и преподает на курсах «Декор и декупаж». Автор 
также является руководителем клуба «Природа и творчество» Дома
ремесел. 
Творческий, увлеченный, неравнодушный человек, доброжелательная и 
отзывчивая.
На выставке «Мир шкатулок Татьяны Абрамовой. К 55-летию автора» представлено двадцать пять шкатулок, созданных во всевозможных техниках декора и декупажа. Тематика работ очень разнообразна, а идеи для них Татьяна Владимировна берет из окружающей жизни, интересных книг, вдохновляется картинами художников. Мастер находит красоту в природе, любуется ею и воплощает свои идеи и замыслы на шкатулках. Ведь каждая из них – это целый удивительный мир фантазии. 

Дом ремесел
c 4 ноября по 1 декабря

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