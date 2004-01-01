Мир шкатулок Татьяны Абрамовой
Выставка работ автора
Выставка работ автора
Истоки декупажа восходят к раннемуСредневековью. Похожие приёмы упоминаются в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки стали использовать для украшения мебели. Венецианские мастера искусно вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали тридцатью-сорока слоями защитноголака, придававшими изображению иллюзорную глубину.
В наше время эта старинная техника вновь стала модной. Она используется при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, часов,шкатулок и т.д., а также при создании эксклюзивных предметовинтерьера. Возрождение давней традиции декупажа заметно повлияло на увеличение числа мастеров, занятых в этой старинной технике. Одним из них является Абрамова Татьяна Владимировна - коренная мурманчанка. Вся ее жизнь связана с родным городом и его природой.
Закончив педагогическое училище, проработала в школе № 23 города Мурманска шестнадцать лет, параллельно учась в Мурманском педагогическом университете. В 2016 году перешла в МГТУ на должность методиста. В данный момент Татьяна Владимировна является специалистом по учебно-методической работе Мурманского Арктического университета. С ранних лет у Татьяны Владимировны проявилась любовь к творчеству: она прекрасно умеет шить и рукодельничать. Когда выросли дети, у мастерицы появилось больше времени для творчества. Однажды Татьяна Владимировна решила украсить кашпо, прочитала в интернете про техники декорирования, прошла курс декупажа и начала творить самостоятельно. Сейчас она освоила все техники декора: золочение, состаривание и другие, и преподает на курсах «Декор и декупаж». Автор также является руководителем клуба «Природа и творчество» Дома ремесел.
Творческий, увлеченный, неравнодушный человек, доброжелательная и отзывчивая.
На выставке «Мир шкатулок Татьяны Абрамовой. К 55-летию автора» представлено двадцать пять шкатулок, созданных во всевозможных техниках декора и декупажа. Тематика работ очень разнообразна, а идеи для них Татьяна Владимировна берет из окружающей жизни, интересных книг, вдохновляется картинами художников. Мастер находит красоту в природе, любуется ею и воплощает свои идеи и замыслы на шкатулках. Ведь каждая из них – это целый удивительный мир фантазии.
Истоки декупажа восходят к раннемуСредневековью. Похожие
приёмы упоминаются в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки
стали использовать для украшения мебели. Венецианские мастера искусно
вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали
тридцатью-сорока слоями защитноголака, придававшими изображению
иллюзорную глубину.
В наше время эта старинная техника вновь стала модной. Она
используется при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных
украшений, часов,шкатулок и т.д., а также при создании эксклюзивных
предметовинтерьера. Возрождение давней традиции декупажа заметно
повлияло на увеличение числа мастеров, занятых в этой старинной технике.
Одним из них является Абрамова Татьяна Владимировна - коренная
мурманчанка. Вся ее жизнь связана с родным городом и его природой.
Закончив педагогическое училище, проработала в школе № 23 города
Мурманска шестнадцать лет, параллельно учась в Мурманском
педагогическом университете. В 2016 году перешла в МГТУ на должность
методиста. В данный момент Татьяна Владимировна является специалистом
по учебно-методической работе Мурманского Арктического университета.
С ранних лет у Татьяны Владимировны проявилась любовь к
творчеству: она прекрасно умеет шить и рукодельничать. Когда выросли
дети, у мастерицы появилось больше времени для творчества. Однажды
Татьяна Владимировна решила украсить кашпо, прочитала в интернете про
техники декорирования, прошла курс декупажа и начала творить
самостоятельно. Сейчас она освоила все техники декора: золочение,
состаривание и другие, и преподает на курсах «Декор и декупаж». Автор
также является руководителем клуба «Природа и творчество» Дома
ремесел.
Творческий, увлеченный, неравнодушный человек, доброжелательная и
отзывчивая.
На выставке «Мир шкатулок Татьяны Абрамовой. К 55-летию автора» представлено двадцать пять шкатулок, созданных во всевозможных техниках декора и декупажа. Тематика работ очень разнообразна, а идеи для них Татьяна Владимировна берет из окружающей жизни, интересных книг, вдохновляется картинами художников. Мастер находит красоту в природе, любуется ею и воплощает свои идеи и замыслы на шкатулках. Ведь каждая из них – это целый удивительный мир фантазии.
Выставка произведений Нины Снигур
Выставка работ, посвященных художественным образам людей старшего поколения, выполненные в техниках офорта и литографии