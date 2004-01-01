Истоки декупажа восходят к раннемуСредневековью. Похожие приёмы упоминаются в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки стали использовать для украшения мебели. Венецианские мастера искусно вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали тридцатью-сорока слоями защитноголака, придававшими изображению иллюзорную глубину.

В наше время эта старинная техника вновь стала модной. Она используется при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, часов,шкатулок и т.д., а также при создании эксклюзивных предметовинтерьера. Возрождение давней традиции декупажа заметно повлияло на увеличение числа мастеров, занятых в этой старинной технике. Одним из них является Абрамова Татьяна Владимировна - коренная мурманчанка. Вся ее жизнь связана с родным городом и его природой.

Закончив педагогическое училище, проработала в школе № 23 города Мурманска шестнадцать лет, параллельно учась в Мурманском педагогическом университете. В 2016 году перешла в МГТУ на должность методиста. В данный момент Татьяна Владимировна является специалистом по учебно-методической работе Мурманского Арктического университета. С ранних лет у Татьяны Владимировны проявилась любовь к творчеству: она прекрасно умеет шить и рукодельничать. Когда выросли дети, у мастерицы появилось больше времени для творчества. Однажды Татьяна Владимировна решила украсить кашпо, прочитала в интернете про техники декорирования, прошла курс декупажа и начала творить самостоятельно. Сейчас она освоила все техники декора: золочение, состаривание и другие, и преподает на курсах «Декор и декупаж». Автор также является руководителем клуба «Природа и творчество» Дома ремесел.

Творческий, увлеченный, неравнодушный человек, доброжелательная и отзывчивая.

На выставке «Мир шкатулок Татьяны Абрамовой. К 55-летию автора» представлено двадцать пять шкатулок, созданных во всевозможных техниках декора и декупажа. Тематика работ очень разнообразна, а идеи для них Татьяна Владимировна берет из окружающей жизни, интересных книг, вдохновляется картинами художников. Мастер находит красоту в природе, любуется ею и воплощает свои идеи и замыслы на шкатулках. Ведь каждая из них – это целый удивительный мир фантазии.

Истоки декупажа восходят к раннемуСредневековью. Похожие

приёмы упоминаются в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки

стали использовать для украшения мебели. Венецианские мастера искусно

вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали

тридцатью-сорока слоями защитноголака, придававшими изображению

иллюзорную глубину.

В наше время эта старинная техника вновь стала модной. Она

используется при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных

украшений, часов,шкатулок и т.д., а также при создании эксклюзивных

предметовинтерьера. Возрождение давней традиции декупажа заметно

повлияло на увеличение числа мастеров, занятых в этой старинной технике.

Одним из них является Абрамова Татьяна Владимировна - коренная

мурманчанка. Вся ее жизнь связана с родным городом и его природой.

Закончив педагогическое училище, проработала в школе № 23 города

Мурманска шестнадцать лет, параллельно учась в Мурманском

педагогическом университете. В 2016 году перешла в МГТУ на должность

методиста. В данный момент Татьяна Владимировна является специалистом

по учебно-методической работе Мурманского Арктического университета.

С ранних лет у Татьяны Владимировны проявилась любовь к

творчеству: она прекрасно умеет шить и рукодельничать. Когда выросли

дети, у мастерицы появилось больше времени для творчества. Однажды

Татьяна Владимировна решила украсить кашпо, прочитала в интернете про

техники декорирования, прошла курс декупажа и начала творить

самостоятельно. Сейчас она освоила все техники декора: золочение,

состаривание и другие, и преподает на курсах «Декор и декупаж». Автор

также является руководителем клуба «Природа и творчество» Дома

ремесел.

Творческий, увлеченный, неравнодушный человек, доброжелательная и

отзывчивая.

На выставке «Мир шкатулок Татьяны Абрамовой. К 55-летию автора» представлено двадцать пять шкатулок, созданных во всевозможных техниках декора и декупажа. Тематика работ очень разнообразна, а идеи для них Татьяна Владимировна берет из окружающей жизни, интересных книг, вдохновляется картинами художников. Мастер находит красоту в природе, любуется ею и воплощает свои идеи и замыслы на шкатулках. Ведь каждая из них – это целый удивительный мир фантазии.