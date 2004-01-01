Мир семейных увлечений

О пользе семейного досуга можно говорить бесконечно. Ведь именно семья играет огромную роль в развитии ребенка как личности. Культура организации досуга, конечно же, зависит от взрослых. В их обязанонсти входит научить своих любимых чад отдыхать с пользой для здоровья. Семейный досуг – это уникальный шанс для родителей узнать своего ребенка, услышать, а главное понять его. Совместное времяпрепровождение способствует началу настоящей дружбы между взрослыми и детьми.

Предлагаем познакомиться с книгами, помогающими правильно и интересно организовать досуг.

Джин Ван’т Хал – мать двоих дочерей и автор популярного блога о творческом воспитании детей ArtfulParent.com. В своей книге «Времена года и праздники в играх, поделках, рецептах» она делится своим опытом и идеями с родителями всего мира. Эта книга поможет создать в доме атмосферу творчества и праздника. В ней можно найти описания поделок для каждого времени года, идеи подарков и праздничного декора для дома и сада, а также рецепты блюд для семейного торжества.

Проводить время с ребенком – весело. А проводить время весело и с пользой – вообще замечательно. Благодаря огромному количеству разных занятий, собранных в книге Т. Кафнер «Чем занять ребенка. Игры без планшета и компьютера для детей от 6 до 10 лет», вы вспомните детство и свои любимые игры, получите огромное удовольствие от общения и по-настоящему сблизитесь со своим ребенком.

Ваш малыш уже разговаривает, заводит друзей, ходит в детский сад и даже начинает готовиться к школе? Родители, будьте внимательны – именно сейчас ребенку нужна ваша опора и поддержка! В этой книге Л. Сурковой «Главное время для развития: от 3 до 7 лет. Обучение и игра каждый день» вас ждет необычная подача материала - по всем дням и неделям календарного года, где каждая посвящена какой-либо проблеме или вопросу. Например, вы хотите развить логическое мышление малыша или заинтересовать его чтением книг. Лариса Суркова предлагает всего 7 простых шагов - и с понедельника по воскресенье вы поэтапно учите своего ребенка. Разнообразные игры для всех времен года, подготовка к школе, развитие ребенка, его досуг - книга охватывает все проблемы и вопросы, которые возникают у родителей детишек от 3 до 7 лет.