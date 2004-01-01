Мир книг и мир в книгах

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) - фотограф, химик, изобретатель, педагог, издатель и общественный деятель, пионер цветной фотографии в России.

В начале XX века Прокудин-Горский задумал и осуществил несколько масштабных экспедиций в 11 регионов Российской империи, путешествуя в специально оборудованном железнодорожном вагоне, предоставленном ему Министерством путей сообщения. Цель поездок – запечатлеть «в натуральных красках» всю красоту и богатство империи, используя технологию совмещения кадров.

С 1903 по 1916 годы Прокудин-Горский сделал около трех с половиной тысяч цветных снимков, которые составили его уникальное наследие. Большая часть архива Прокудина-Горского сегодня хранится в библиотеке Конгресса США.

На выставке представлены альбомы «Романовы: последние годы династии. Фотографическое путешествие по императорской России, 1855-1918» (2013), «Российская империя в цветных фотографиях. Фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский» (2017), «Цветная империя. Россия до потрясений» (2019), в которых собраны настоящие шедевры фотографии. Люди разных национальностей, города и деревни, монастыри и храмы, ремесла и промыслы, масштабные стройки (в том числе построенный южный участок Мурманской железной дороги) и сельское хозяйство, промышленность и полезные ископаемые – все это запечатлел Сергей Михайлович в своих работах.

В изданиях можно увидеть как известные, так и довольно редкие снимки, которые Прокудин-Горский делал во время путешествий по Центральной России, Мариинскому водному пути, Средней Азии, Уралу, Сибири и Кавказу.