Мир глазами нас

Саша - смело и технично сочетает в работах акварель и тушь, также использует компьютерную графику. Выразительность работ достигается сочетанием фактур и ярких пятен. Любимый сюжет автора - лирические герои, которые символизируют то или иное состояние или настроение.

Тополь - человек с очень интересным мироощущением. Во всем разнообразии его увлечений ведущую позицию занимает фотография. Из всех жанров он предпочитает уличную и портретную съемку, а также виртуозно совмещает несколько снимков в один коллаж.

Дарья - фотограф и художница. Её нестандартное виденье мира отражается во всём, до чего только дотягиваются руки. Неважно что это: фотопленка или холст. Отдельное место в своём сердце она отдаёт авангарду - одному из главных источников своего вдохновения.

Софи - в данный момент проживает в Санкт-Петербурге, но родом из Мурманска. Как она сама написала, фотографии которые она предоставила на выставку вызывают в ней комфорт и теплые, хорошие воспоминания.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22