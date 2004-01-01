Михаил Врубель – керамист
Мастер-класс по росписи изразца в «Русском стиле»
Мастер-класс по росписи изразца в «Русском стиле»
Смогли бы вы повторить знаменитые керамические шедевры Михаила Врубеля?
Приглашаем проверить свои творческие способности. На мастер-классе мы не только поговорим о колористике «русского стиля», узорах, мотивах, но и создадим собственный, неповторимый элемент декора – изразец по мотивам керамических произведений Михаила Врубеля, подберём для него цветовую гамму и распишем специальными красками – ангобами.
Участники будут создавать 1 плитку размером 10х10 см.После сушки изделия, ваше изделие пройдёт первичный обжиг, покрытие прозрачной глазурью и второй обжиг.
Мастер-класс проходит в рамках работы «Музейных творческих мастерских» для взрослой аудитории.
Предварительная запись обязательна.
Доступна оплата "Пушкинской картой"