Михаил Врубель – керамист

Смогли бы вы повторить знаменитые керамические шедевры Михаила Врубеля?

Приглашаем проверить свои творческие способности. На мастер-классе мы не только поговорим о колористике «русского стиля», узорах, мотивах, но и создадим собственный, неповторимый элемент декора – изразец по мотивам керамических произведений Михаила Врубеля, подберём для него цветовую гамму и распишем специальными красками – ангобами.

Участники будут создавать 1 плитку размером 10х10 см.После сушки изделия, ваше изделие пройдёт первичный обжиг, покрытие прозрачной глазурью и второй обжиг.

Мастер-класс проходит в рамках работы «Музейных творческих мастерских» для взрослой аудитории.

Предварительная запись обязательна.

Доступна оплата "Пушкинской картой"