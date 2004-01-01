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Михаил Врубель – керамист

Мастер-класс по росписи изразца в «Русском стиле»

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События: Мастер-класс.

Смогли бы вы повторить знаменитые керамические шедевры Михаила Врубеля? 

Приглашаем проверить свои творческие способности. На мастер-классе мы не только поговорим о колористике «русского стиля», узорах, мотивах, но и создадим собственный, неповторимый элемент декора – изразец по мотивам керамических произведений Михаила Врубеля, подберём для него цветовую гамму и распишем специальными красками – ангобами. 

Участники будут создавать 1 плитку размером 10х10 см.После сушки изделия, ваше изделие пройдёт первичный обжиг, покрытие прозрачной глазурью и второй обжиг. 

Мастер-класс проходит в рамках работы «Музейных творческих мастерских» для взрослой аудитории.

Предварительная запись обязательна.

Доступна оплата "Пушкинской картой"

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