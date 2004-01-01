Мгновения Севера

Ольга родилась 27 октября 1984 года, живет в городе Североморск.

В 2007 году окончила Биологический факультет Мурманского государственного технического университета. По специальности - биолог-эколог. Сразу после окончания ВУЗа устроилась на работу в Мурманский морской биологический институт, в лабораторию Зообентоса, где и работает по настоящее время специалистом по бентосным ракообразным.

Интерес к фотографии возник еще на студенческих практиках в лаборатории и в "полевых" условиях. Открывшийся микромир очень заинтересовал автора, ей было интересно фотографировать мельчайшие детали и искать способы достижения нужных увеличений. Первой фотокамерой была обычная цифровая "мыльница" с макролинзой, но очень скоро ей на смену пришла зеркальная камера с макрообъективом.

С 2007 года Ольга участвует в морских экспедициях и с тех пор основной темой её фоторабот является море и его обитатели, а также северные архипелаги, их флора и фауна. Любимый жанр по-прежнему макрофотография, в особенности северные цветы в суровых условиях. Помимо этого, навыки макрофотографии Ольга активно использует в профессиональной деятельности, снимая морских обитателей для каталогов и атласов-определителей.

В 2015 году она впервые попала в Гренландию, а в 2016 - в Исландию. Красота айсбергов, ледников и скал заворожила автора!

С 2016 года фотограф регулярно бывает в рабочих командировках на архипелаге Шпицберген, который пленяет своей суровой северной красотой.

Ольга любит путешествовать, особенно по Кольскому полуострову и северным островам, сочетая работу в экспедициях с фотоувлечением, сохраняя частицы впечатлений от этих фантастических мест. Последние несколько лет она увлекается сноубордингом, скалолазанием и альпинизмом, поэтому тема гор также нашла своё отражение в творчестве автора.

В экспозицию выставки вошло 23 фотографии, посвящённые морю, льду, горам и цветам среди них, снятые на Баренцевом море, архипелаге Шпицберген и Гренландии.