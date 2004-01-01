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Межрегиональный фестиваль народной игрушки

IV фестиваль народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа.

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События: Фестивали.

Межрегиональный фестиваль народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа – это брендовое мероприятие Мурманской области, единственный фестиваль народной игрушки в регионе! Он проводится с целью сохранения и популяризации традиционной народной культуры, сохранения игрушки как явления культуры, развития творчества мастеров народной игрушки.

Участники Фестиваля — это мастера-игрушечники Мурманской области и регионов России, достигшие высоких результатов на всероссийском и международном уровнях. В 2021 году у Фестиваля обширная география участников: Мурманская, Архангельская, Нижегородская, Вологодская, Новгородская, Липецкая, Белгородская, Курская, Орловская области, республики Карелия, Марий Эл и Удмуртия, города Санкт-Петербург, Москва и другие.

В рамках Фестиваля пройдут следующие мероприятия:

  • научно-практическая конференция «Традиционная народная игрушка в современной культуре»;
  • выставка-ярмарка, где все желающие могут познакомиться с достижениями российских мастеров народной игрушки и приобрести понравившиеся изделия;
  • демонстрационные и обучающие мастер-классы, на которых можно овладеть различными техниками изготовления народной игрушки.

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