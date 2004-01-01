Межрегиональный фестиваль народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа – это брендовое мероприятие Мурманской области, единственный фестиваль народной игрушки в регионе! Он проводится с целью сохранения и популяризации традиционной народной культуры, сохранения игрушки как явления культуры, развития творчества мастеров народной игрушки.

Участники Фестиваля — это мастера-игрушечники Мурманской области и регионов России, достигшие высоких результатов на всероссийском и международном уровнях. В 2021 году у Фестиваля обширная география участников: Мурманская, Архангельская, Нижегородская, Вологодская, Новгородская, Липецкая, Белгородская, Курская, Орловская области, республики Карелия, Марий Эл и Удмуртия, города Санкт-Петербург, Москва и другие.

В рамках Фестиваля пройдут следующие мероприятия: