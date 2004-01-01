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Международный день саамов

Национальный праздник в областной научной библиотеке

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События: Праздники.

Международный день саамов - национальный праздник, который отмечает  саамский народ, проживающий в России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

По сложившейся традиции в Областной научной библиотеке будут представлены новые книги, изданные при содействии Мурманского центра народов Севера.

В рамках мероприятия состоится презентация книги рассказов Надежды Большаковой «Россыпью», выпущенной в трех частях, и книги «Саамская мифология в комиксах», авторы которой -  писатель Надежда Большакова и художник Татьяна Шорохова.

Также участники встречи увидят фильм «Голоса саамских селений», посвященный промыслам коренного народа Мурманской области.

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