Международный день саамов - национальный праздник, который отмечает саамский народ, проживающий в России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

По сложившейся традиции в Областной научной библиотеке будут представлены новые книги, изданные при содействии Мурманского центра народов Севера.

В рамках мероприятия состоится презентация книги рассказов Надежды Большаковой «Россыпью», выпущенной в трех частях, и книги «Саамская мифология в комиксах», авторы которой - писатель Надежда Большакова и художник Татьяна Шорохова.

Также участники встречи увидят фильм «Голоса саамских селений», посвященный промыслам коренного народа Мурманской области.