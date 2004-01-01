Международный день саамов
Национальный праздник в областной научной библиотеке
Национальный праздник в областной научной библиотеке
Международный день саамов - национальный праздник, который отмечает саамский народ, проживающий в России, Норвегии, Финляндии и Швеции.
По сложившейся традиции в Областной научной библиотеке будут представлены новые книги, изданные при содействии Мурманского центра народов Севера.
В рамках мероприятия состоится презентация книги рассказов Надежды Большаковой «Россыпью», выпущенной в трех частях, и книги «Саамская мифология в комиксах», авторы которой - писатель Надежда Большакова и художник Татьяна Шорохова.
Также участники встречи увидят фильм «Голоса саамских селений», посвященный промыслам коренного народа Мурманской области.
Выставка книг, посвященных художникам, музыкантам и кинорежиссерам, в чьем творчестве можно найти вдохновение
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство