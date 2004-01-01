Выставка, посвященная истории развития и становлению науки в нашей стране и за рубежом.

Международный день науки отмечается 10 ноября.

Энциклопедии, справочники, монографии расскажут о Нобелевских лауреатах в разных областях знания, об открытиях и изобретениях в медицине, истории и географии, физике и химии: от изобретения колеса до масштабных климатических проектов XXI века.

Российская наука дала миру много великих имен. На выставке представлены книги о Михаиле Ломоносове, Дмитрии Менделееве, Константине Циолковском, Андрее Сахарове, Льве Ландау, Сергее Королеве.

Центральное место на выставке занимают издания о географических открытиях, о зарубежных и российских мореплавателях и путешественниках, о тайнах морей и океанов. Среди изданий – «Эра великих географических открытий. История европейских морских экспедиций к неизведанным континентам в XV-XVII веках» Джона Перри и «Великие географические открытия: хроника великих открытий в картах, событиях, фактах» Дмитрия Иванова.

В разделе, посвященном медицине, читатель найдет книги об удивительных тайнах мозга: «Счастливый мозг: как работает мозг и откуда берется счастье» Дина Бернетта, «Нейромания: как мы теряем разум в эпоху расцвета науки о мозге» Салли Сэйтла.

Особый интерес представляют научные достижения в области математики, физики и химии. «Великий русский ученый Н. И. Лобачевский и его место в мировой науке» Вениамина Кагана, «Математика древних египтян: по папирусу Ринда» Виктора Бобынина, «Очерки по истории физики микромира» Андрея Богуша, «Человек-феномен, ученый-фейерверк... Универсальный химик Ю. А. Клячко» Юрия Золотова и другие книги о жизни и деятельности выдающихся ученых, возможно, вдохновят читателей на великие открытия.