«Метафорзы»: разберем на атомы

Как изменить себя, не изменяя себе? Как поддерживать свое тело в тонусе, не изнуряя себя тренировками? Капризы погоды или как человек своими руками меняет климат? Эти и другие вопросы обсудим с экспертами научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы: метаморфозы».

«МЕ-ТА-МОР-ФО-ЗЫ» станут темой научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы», которое проведёт 28 марта на площадке молодежного центра «БиблиоДвиж». Организатор мероприятия – Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска.

«Разберём на атомы» - это фирменное ток-шоу сети ИЦАЭ, в котором трое экспертов из различных научных областей, «разбирают на атомы» одну общую тему. В этот раз эколог, психолог и спортивный тренер поговорят с гостями шоу о метаморфозах - изменениях, которые происходят с каждым из нас.

Как изменить себя, не изменяя себе? Как поддерживать свое тело в тонусе, не изнуряя себя тренировками? Капризы погоды или как человек своими руками меняет климат? Эти и другие вопросы обсудим с экспертами: психологом, арт-терапевтом, экспертом в области личностного развития, специалистом по Эриксоновскому гипнозу Инной Рудаметовой, специалистом центра поддержки экологических проектов «Беллона» Семеном Калмыковым и тренером персональных и групповых программ сети клубов «Фитнес Мастер» Анастасией Резниченко.

Ток-шоу «Разберём на атомы: метаморфозы» пройдёт в Молодежном центре «БиблиоДвиж» по адресу: ​Капитана Буркова, 30​ (цокольный этаж).