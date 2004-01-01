«Метафорзы»: разберем на атомы
Научно-популярного ток-шоу
Научно-популярного ток-шоу
Как изменить себя, не изменяя себе? Как поддерживать свое тело в тонусе, не изнуряя себя тренировками? Капризы погоды или как человек своими руками меняет климат? Эти и другие вопросы обсудим с экспертами научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы: метаморфозы».
«МЕ-ТА-МОР-ФО-ЗЫ» станут темой научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы», которое проведёт 28 марта на площадке молодежного центра «БиблиоДвиж». Организатор мероприятия – Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска.
«Разберём на атомы» - это фирменное ток-шоу сети ИЦАЭ, в котором трое экспертов из различных научных областей, «разбирают на атомы» одну общую тему. В этот раз эколог, психолог и спортивный тренер поговорят с гостями шоу о метаморфозах - изменениях, которые происходят с каждым из нас.
Как изменить себя, не изменяя себе? Как поддерживать свое тело в тонусе, не изнуряя себя тренировками? Капризы погоды или как человек своими руками меняет климат? Эти и другие вопросы обсудим с экспертами: психологом, арт-терапевтом, экспертом в области личностного развития, специалистом по Эриксоновскому гипнозу Инной Рудаметовой, специалистом центра поддержки экологических проектов «Беллона» Семеном Калмыковым и тренером персональных и групповых программ сети клубов «Фитнес Мастер» Анастасией Резниченко.
Ток-шоу «Разберём на атомы: метаморфозы» пройдёт в Молодежном центре «БиблиоДвиж» по адресу: Капитана Буркова, 30 (цокольный этаж).
Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке или по телефону 60-00-78