Выставка творчества мастеров ручного ткачества одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея

Народный самодеятельный коллектив клуб «Гобелен» создан в 1994 году на базе курса «Ручное ткачество – гобелен» по инициативе Татьяны Алексеевны Черномор, члена Союза художников РФ, талантливого художника и педагога. Участники клуба занимаются ткачеством гобелена на стане, создают коллективные и авторские работы. Руководитель клуба - Светлана Алексеевна Костерина.

Выставка «Место притяжения» даст возможность жителям и гостям Мурманска познакомиться с творчеством мастеров ручного ткачества одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея.