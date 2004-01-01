Место притяжения
Выставка творчества мастеров ручного ткачества одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея
Выставка творчества мастеров ручного ткачества одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея
Народный самодеятельный коллектив клуб «Гобелен» создан в 1994 году на базе курса «Ручное ткачество – гобелен» по инициативе Татьяны Алексеевны Черномор, члена Союза художников РФ, талантливого художника и педагога. Участники клуба занимаются ткачеством гобелена на стане, создают коллективные и авторские работы. Руководитель клуба - Светлана Алексеевна Костерина.
Выставка «Место притяжения» даст возможность жителям и гостям Мурманска познакомиться с творчеством мастеров ручного ткачества одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея.
К 100-летию со дня рождения художника
Областная конкурсная выставка