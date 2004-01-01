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Место притяжения

Выставка творчества мастеров ручного ткачества одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея

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События: Выставки.

Народный самодеятельный коллектив клуб «Гобелен» создан в 1994 году на базе курса «Ручное ткачество – гобелен» по инициативе Татьяны Алексеевны Черномор, члена Союза художников РФ, талантливого художника и педагога. Участники клуба занимаются ткачеством гобелена на стане, создают коллективные и авторские работы. Руководитель клуба - Светлана Алексеевна Костерина. 

Выставка «Место притяжения» даст возможность жителям и гостям Мурманска познакомиться с творчеством мастеров ручного ткачества одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. 

Дом ремесел
c 1 по 31 марта

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